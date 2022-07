Stasera in TV: in onda “Jurassic Park II” e “Il mio grosso grasso matrimonio greco II”

La settimana è quasi finita e la redazione di LiveUnict vi propone una serata alternativa di relax davanti al piccolo schermo, suggerendovi delle valide proposte.

Il mondo perduto: Jurassic Park [Canale 20 Mediaset, ore 21:04]: ritorna in onda il sequel del best seller diretto da Steven Spielberg che racconta dell’esistenza in Costa Rica, presso Isla Nublar, di un “Jurassic Park” creato dallo scienziato John Hammond dove vivono dinosauri creati in laboratorio per mezzo della clonazione. Ma i dinosauri riescono a fuggire, seminando il panico.

Con Air [Rai 4, ore 21:20]: il protagonista Cameron Poe (interpretato da Nicolas Cage), che viene condannato ingiustamente dopo aver difeso la moglie da un’aggressione, si ritrova in un aereo che trasporta pericolosi detenuti. L’aereo viene però dirottato da un criminale e i detenuti fuggono.

Il mio grosso grasso matrimonio greco II [La5 , ore 21:10]: si tratta del divertente sequel in compagnia della simpatica e tradizionalista famiglia greca Portokalos che ritorna con Ian e Toula, la coppia protagonista del primo film, che sono ormai sposati da tanti anni e hanno avuto una figlia, Paris.