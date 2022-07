Stasera in TV: in onda “Mine” e “Il fuggitivo”

Indecisi su come trascorrere questa serata di metà luglio ancora lontana dal weekend? Ecco i consigli della Redazione di LiveUniCT sulla programmazione televisiva di questa sera.

Tim Summer Hits 2022 [Rai 2, ore 21.20]: Andrea Delogu e Stefano de Martino presentano la grande musica dell’estate, riportando il live nelle piazza italiane.

Mine [Canale 20 Mediaset, ore 21:00]: Thriller che lascia con il fiato sospeso fino alla fine, con Armie Hammer nel ruolo di un soldato americano che ha messo il piede su una mina in Afghanistan. La sua unica via di salvezza è non muoversi fino all’arrivo dei soccorsi.

Il fuggitivo [Iris, ore 21.00]: Film d’azione degli anni ’90 con il grande Harrison Ford e Tommy Lee Jones tra i membri del cast. Un noto dottore è accusato ingiustamente di aver ucciso la propria moglie e la sua unica via di fuga è la ricerca della verità.

Una doppia verità [Rai Movie, ore 21.10]: Keanu Reeves e Renée Zellweger in un film che racconta la storia di un ragazzo accusato di aver ucciso il padre e può sperare solo nel suo avvocato per salvarsi, anche se non vuole parlare per difendersi.