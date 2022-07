Il pagamento pensioni Agosto 2022 avverrà mediante uno scaglionamento, il quale seguirà l'ordine alfabetico: tutte le date

Il pagamento pensioni Agosto 2022 non sarà previsto anticipatamente alle Poste, come avveniva durante il periodo di pandemia per evitare affollamenti e assembramenti negli uffici postali. Tornano quindi le regole che vi erano prima del Covid. Ad annunciarlo, è stato proprio il gruppo Poste Italiane con un comunicato stampa il 21 Marzo.

Tuttavia, coloro che non sono in possesso di un conto corrente postale o di un conto bancario, verranno comunque scaglionati in base all’ordine alfabetico.

Pagamento pensioni agosto 2022: come avverrà lo scaglionamento

Poste italiane ha dichiarato che lo scaglionamento per il pagamento pensioni Agosto 2022, avverrà in base all’ordine alfabetico, aggiungendo “con la volontà di continuare a garantire un servizio essenziale per la vita del nostro Paese, coniugata con la necessità di tutelare la salute dei dipendenti”.

Pertanto, prima di recarsi agli uffici per ritirare la pensione sarà necessario accertarsi di far parte dello scaglione che è in quel momento coinvolto. Questa misura è necessaria per differenti motivi, primo fra tutti il mantenimento dell’ordine per evitare confusione e code davanti agli sportelli postali. Tuttavia, è una misura resa necessaria anche per evitare focolai, visto l’aumento dei casi dovuto alla nuova variante Omicron 5.

Pagamento pensioni Agosto 2022: il calendario

Il pagamento delle pensioni di Agosto 2022 sarà disponibile per tutti, sia in banca che in Posta, a partire da giorno 1 Agosto. Si deve ancora ufficializzare e pubblicare la turnazione alfabetica prestabilita, tuttavia si prevede che questa possa seguire il seguente ordine:

Dalla lettera A alla lettera B : lunedì 1 agosto 2022 ;

alla lettera : ; dalla lettera C alla lettera D : martedì 2 agosto 2022 ;

alla lettera : ; dalla lettera E alla lettera K : mercoledì 3 agosto 2022 ;

alla lettera : ; dalla lettera L alla lettera O : giovedì 4 agosto 2022 ;

alla lettera : ; dalla lettera P alla lettera R : venerdì 5 agosto 2022 ;

alla lettera : ; dalla lettera S alla lettera Z: sabato 6 agosto 2022.

Infine, la pubblicazione del cedolino online con le date di pagamento e gli importi delle pensioni è attesa fra il 20 e il 21 agosto.