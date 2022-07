UNICT – Scuola di specializzazione Fisica medica: online bando 2022/23

Online il bando di ammissione alla Scuola di specializzazione in Fisica medica per l'anno accademico 2022/23: i dettagli.

In questo periodo si susseguono le pubblicazioni di bandi di ammissione. Sul sito dell’Università degli Studi di Catania, adesso, è presente anche quello relativo alla Scuola di Specializzazione in Fisica medica, per l’Anno Accademico 2022/23 e rivolto ai laureati “non medici”.

I posti disponibili sono 5. Il concorso è riservato soltanto a chi è in possesso di uno dei seguenti titoli:

Laurea specialistica in Fisica (classe 20/S);

Laurea magistrale in Fisica (classe LM17);

Laurea di vecchio ordinamento in Fisica.

Per partecipare

Per prender parte al concorso bisognerà presentare domanda online usufruendo del Portale Studenti. Risulterà, inoltre, necessario il pagamento di una tassa di 30 euro. Entrambe le procedure andranno effettuate entro e non oltre le ore 12:00 del 29 settembre 2022.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del bando in formato integrale, presente sul sito dell’Università degli Studi di Catania.