UNICT – Corsi a numero non programmato, immatricolazioni al via: come fare

Fra pochi giorni sarà possibile presentare domanda di immatricolazione, primo passo per diventare uno studente dell'Università di Catania. Le informazioni sull'ammissione ai corsi a numero non programmato.

È tempo di immatricolazioni per chi punta a studiare presso l’Università degli Studi di Catania. L’ateneo offre 104 corsi tra quelli di Laurea triennale, quelli di Laurea magistrale a ciclo unico e quelli di Laurea magistrale biennale.

Dato che il via alla presentazione delle domande di immatricolazione per i corsi a numero non programmato è alle porte, sarà utile ricordare le informazioni principali, le più importanti per gli interessati.

I requisiti

I requisiti imprescindibili da possedere per far sì che l’immatricolazione risulti possibile sono essenzialmente due. Si fa riferimento a:

Diploma di scuola secondaria superiore (conseguito entro il 31 luglio 2022) o altro titolo di studio conseguito all’estero, considerato idoneo; un’adeguata preparazione iniziale.

Si ricorda che alcuni corsi a numero non programmato prevedono una prova TOLC per l’accertamento degli OFA, ovvero gli Obblighi Formativi Aggiuntivi.

Per immatricolarsi, ovvero iscriversi per la prima volta, occorrerà seguire specifici passaggi. In primo luogo occorrerà capire se il Corso di Laurea che si desidera frequentare sia “a numero programmato” o a “numero non programmato”, ovvero ad accesso libero. In quest’ultimo caso sarà possibile presentare domanda di immatricolazione già a partire dal 18 luglio 2022 ma entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

Le procedure

Dopo aver esplicitato le date, è utile ricordare le procedure da seguire per immatricolarsi. Occorrerà, in particolare:

collegarsi al Portale Studenti_Smart Edu; Accedere con Spid oppure registrarsi inserendo dati anagrafici, indirizzo e-mail e codice fiscale; dopo aver raggiunto la pagina personale, cliccare sulla voce Procedure di Ammissione; dal menu Triennali e Magistrali a ciclo unico a numero non programmato, selezionare la voce Domanda di Immatricolazione; selezionare il corso a cui si è interessati e inserire tutti i dati richiesti, poi confermare la domanda; aver cura di conservare il promemoria che riepiloga i dati e l’ID della tua domanda.

Sarà, infine, necessario procedere con il pagamento della quota fissa, pari a 156 euro.