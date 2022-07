Catania, “Recruiting day” per lavorare sulle navi da crociera: le offerte

A Catania si terrà una giornata dedicata alla selezione di nuovo personale disposto a lavorare in crociera: di seguito i dettagli.

L’Ente di Istruzione e Formazione Professionale Futura, in collaborazione con la London Wellness Accademy, organizza il primo “recruiting day” a Catania. Si tratta di una giornata dedicata alla selezione di personale da impiegare a bordo delle compagnie di crociera Costa Crociere, Royal Caribbean, Disney Cruise Line e Carnival Cruise.

Le selezioni

L’evento volto alla selezione si svolgerà venerdì 8 luglio, alle ore 10.30, negli spazi del Teatro “Futura”, in via Macallè n. 3b, a Catania. Queste selezioni hanno lo scopo di reclutare figure professionali che lavorano nel settore Estetica e Acconciatura.

Per poter partecipare sarà necessario munirsi di:

Curriculum vitae ;

; Copia di un documento d’identità;

Foto con divisa;

Copia del diploma, della qualifica professionale o dell’autocertificazione.

I requisiti

Al fine di poter partecipare alle selezioni per poter lavorare su una crociera nel campo dell’Estetica e dell’Acconciatura, è bene essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma o Qualifica di Estetista o Acconciatore ;

; Esperienza nel ruolo, in base al profilo per cui ci si candida.

Per gli ex allievi di ogni sede Futura della Sicilia sarà messo a disposizione un pullman per raggiungere comodamente la sede di selezione.

Chiunque sia interessato ad avere maggiori informazioni, invece, può contattare direttamente la sede di riferimento attraverso la pagina web futuraformazione.eu.