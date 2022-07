Stasera in TV: in onda “SuperQuark” e “By the sea”

Mercoledì sera noioso e stancante? La redazione vi consiglia dei film e dei programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

SuperQuark [Rai 1, ore 21:25]: Nuova edizione del documentario di Piero Angela conosciuto da tutti gli italiani. Si tratterranno tanti temi e si faranno numerose scoperte.

Dredd – Il giudice dell’Apocalisse [Mediaset 20, ore 21:05]: Il giustiziere di Mega City One deve indagare su un delitto avvenuto a Ma-Ma, il quartiere della droga.

Tutte lo vogliono [RaiMovie, ore 21:10]: Chiara è una food designer, con un carattere molto particolare, si innamora di Orazio, uno sciampista per cani ma quest’ultimo dopo la sua ultima relazione preferisce i cani alle donne.

By the sea [Iris, ore 21:00]: Roland e Vanessa, sono due coniugi americani che vivono una crisi matrimoniale. Durante una vacanza in Francia conoscono una coppia di sposi, Vanessa e Roland e iniziano così ad affrontare i loro problemi.