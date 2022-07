Stasera in TV: in onda “Final Destination 3” e “Breaking Dawn – Parte 2”

La Redazione di LiveUnict consiglia alcuni film che offre il piccolo schermo per questo martedì sera: ecco le proposte più interessanti della programmazione TV.

Final Destination 3 [Italia 2, 21:15]: Il terzo capitolo dell’omonima saga. Dinamica simile alle precedenti, caratterizzata da una componente onirica e premonitrice, marchio di fabbrica della saga. La protagonista Wendy si reca ad un luna park con i suoi amici per festeggiare l’ultimo anno di scuola. Mentre il gruppo sale sulle montagne russe, Wendy ha una visione premonitrice di un terribile incidente che porta al deragliamento del trenino dell’attrazione. Wendy, terrorizzata, riesce a scendere e poco dopo avviene l’incidente, seminando il panico per tutto il luna park.

Breaking Dawn – Parte 2 [La 5, 21:10]: Seconda parte del quarto film tratto dalla serie di Twilight. Renesmee, la figlia di Edward e Bella, ha scatenato una rivolta dei Volturi contro i Cullen. Si crede, infatti, che la bambina sia immortale e di conseguenza un pericolo per i vampiri, perché ne svelerebbe l’esistenza. I Cullen vanno in cerca di testimonianze per ribadire il contrario.

Ricatto d’amore [Rai1. 21:25]: Commedia del 2009 con Sandra Bullock. Margaret Tate è un’ affermata editrice canadese che lavora a New York e tutte le sue attività sembrano andare per il verso giusto. Ad un certo punto, Margaret si accorge di non aver sbrigato alcune pratiche burocratiche che le consentano la permanenza negli Stati Uniti. Per rimediare, dichiara di essere fidanzata con Andrew Paxton, con il quale si sposerà a breve. Ma inizialmente i due si odiano, dando vita ad esilaranti scene nel corso di tutto il film.

Oldboy [Canale 20, 21:04]: Film d’azione del 2013, con Josh Brolin ed Elizabeth Olsen. Joe è un pubblicitario che scopre di essere stato misteriosamente rapito, dopo una notte all’insegna dell’alcool. Dalla TV, scopre che sua moglie Donna è stata brutalmente uccisa e l’unico indagato è lui. Durante l’immotivata prigionia, Joe riesce a scappare, programmando la sua vendetta per quanto accaduto alla moglie.