Prove Invalsi, pessimi risultati per la Sicilia: al di sotto della media nazionale

Prove Invalsi: ancora netto il divario tra le scuole del Nord e quelle del Sud. In Sicilia dati sotto la media nazionale.

In molte Regioni del Sud Italia, tra cui anche la Sicilia, si registra un numero più elevato di studenti con risultati molto bassi raggiunti nell’ambito delle ultime Prove Invalsi.

Per quanto riguarda l’Italiano, circa il 50% della popolazione scolastica ha totalizzato pessimi risultati. I numeri non cambiano per Matematica e Listening d’Inglese, per cui circa il 55-60% ha raggiunto analoghi risultati. Infine al Sud Italia il 40% della popolazione scolastica ha registrato livello di risultato bassi per il Reading sempre d’Inglese.

Lo studio sottolinea che le perdite di apprendimento per tutte le materie riguardano soprattutto gli studenti cresciuti in un contesto socio-economico complesso.

In merito alla scuola elementare, la situazione appare stabile: di fatto non si registra uno stacco netto tra i risultati delle prove Invalsi del 2019, 2021 e 2022. Inoltre i risultati sono simili in ogni regione dell’Italia.

In seconda elementare, per quanto concerne l’Italiano e la Matematica, circa 3 allievi su 4 raggiungono il livello base. Valle D’Aosta, Umbria e Lazio raggiungono dati sopra la media, mentre la Sicilia è sotto la media nazionale.

In quinta elementare, invece, circa l’80% raggiungono il livello base. Valle D’Aosta e Umbria in questo caso hanno dei dati sopra la media, mentre Calabria e Sicilia hanno ancora dei dati sotto la media. Anche in merito a Matematica, la Sicilia (insieme a Calabria e Sardegna) registra dati sotto la media nazionale.

Ottimi i risultati d’inglese per gli allievi della scuola primaria: il 94% (+2 punti rispetto al 2018) raggiunge il prescritto livello A1 nel Reading.

Per il listening, invece, gli allievi che si collocano al livello A1 sono circa l’85-90% al Nord e al Centro, mentre circa il 75% al Sud.