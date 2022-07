Stasera in TV: in onda “Superfantozzi” e “Superman Returns 2”

Il weekend in arrivo prospetta serate davvero afose: perché non rimanere in casa sul divano con un buon film in TV? Ecco le scelte consigliate dalla redazione di LiveUniCT.

Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno [Rai 4, ore 21:20]: ritorna l’esperto inventore di infernali prigionie governative Ray Breslin, interpretato da Sylvester Stallone. L’uomo, che nel primo episodio del thriller, riuscì a riconquistare la libertà, dopo essere evaso da una prigione di massima sicurezza, è ora a capo di un team che si occupa di sicurezza in cui si distingue il più scaltro dei agenti segreti, Shu Ren. Questi è finito in trappola in una prigione da cui sembra davvero impossibile fuggire, l’Ade, le cui coordinate cambiano costantemente e i prigionieri vengono riuniti in un’arena per combattere tra loro.

Brick Mansions – Prima parte [Italia 1, ore 21:20]: la vicenda si svolge in un futuro lontano a Detroit, dove il sindaco desidera sbarazzarsi del ghetto di “Brick Mansions”, controllato dal temibile Tremaine. L’ex galeotto Lino vuole sfidare Tremaine e porre fine al suo potere. Tremaine rapisce Lola, la ragazza con cui Lino ha una storia: Lino, allora, decide di far coppia con l’agente Damien, interpretato da Paul Walker. Tremaine minaccia di far esplodere una bomba al neutrone sulla città, qualora le sue richieste non vengano assecondate, entro le 24 ore. Lino e Damien dovranno impegnarsi per trovare la bomba e salvare Lola.

Superfantozzi – Parte prima [Cine 34, ore 21:00]: il celeberrimo Fantozzi, interpretato da Paolo Villaggio, compie un viaggio dalla creazione della Terra ai giorni nostri, attraversando tutta la storia dell’uomo: dal Paradiso terrestre alle Crociate, passando per la Seconda Guerra Mondiale. I luoghi cambiano, ma tappe ma l’italiano medio più famoso del cinema italiano rimarrà sempre lo stesso solito “sfigato”.

Superman Returns – Parte seconda [Canale 20 Mediaset, ore 22:15]: il supereroe ritorna alla riscossa: dopo essere andato alla ricerca di altri superstiti del pianeta Krypton, Superman torna sulla Terra, ma scopre che la sua amata Lois Lane si è rifatta una vita senza di lui e gli abitanti di Metropolis non hanno più bisogno del suo aiuto. La scarcerazione di Lex Luthor, il suo acerrimo nemico, lo condurrà in azione: Lex è alla ricerca di un sistema per distruggere per annientare Superman.