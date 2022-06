Meteo Catania, rischio ondate di calore e incendi: ancora “allerta rossa”

Meteo Catania: il nuovo avviso della Protezione Civile fornisce dettagli in merito. Ecco cosa indica nel dettaglio.

Appena reso pubblico dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana un nuovo avviso per rischio incendi e ondate di calore. Non emergono notizie confortanti in merito alla situazione del Catanese.

Rischio incendi

Di fatto per questa provincia, oltre che per l’Ennese, è previsto per la giornata di domani (sabato 25 giugno) il livello più alto di rischio incendi (contraddistinto dal colore rosso e dalla dicitura “attenzione”). Per il resto del territorio regionale è invece indicato uno stato di preallerta: di fatto le altre province sono colorate di arancione.

Rischio ondate di calore

Le previsioni meteo Catania hanno, già negli scorsi giorni, segnalato temperature elevate. Anche l’ultimo avviso della Protezione Civile prevede nel Catanese, per domani, una temperatura massima percepita di 36 gradi, oltre che un livello 2 legato al rischio ondate di calore.

Si ricorda che con “livello 2” si fa riferimento a “temperature elevate e condizioni meteorolo-giche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio“.

Lo stesso livello di rischio è previsto per le province di Palermo e Messina. Per domenica 26 giugno è atteso un livello 3, quello massimo, nel Palermitano e nel Catanese.

Di seguito un’immagine estrapolata dall’avviso del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana.