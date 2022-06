Concorsi pubblici Sicilia 2022: i bandi in scadenza a giugno

Concorsi pubblici Sicilia 2022, sono diversi i bandi in scadenza nel mese di giugno: ecco quali sono e quali figure professionali sono ricercate nell'Isola.

Concorsi pubblici Sicilia 2022: sono numerose le opportunità di lavoro presso diversi enti nelle varie città dell’Isola, ecco di seguito gli ultimi bandi che hanno una scadenza prevista a giugno.

Concorsi pubblici Sicilia 2022: Asp di Trapani

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani ha aperto un concorso per collaboratori amministrativi di categoria D, i posti di lavoro inoltre sono passati da 10 a 50, per assunzioni a tempo indeterminato, il termine ultimo per presentare le domande è quello del 30 giugno 2022.

Il bando ha subito varie modifiche, i posti a disposizione sono passati da 10 a 50, è stata abolita la preselezione inoltre per quanto concerne la selezione ci saranno due prove da affrontare, una scritta e l’altra orale.

Requisiti richiesti

Chi è intenzionato a partecipare al concorso per collaboratori amministrativi dell’ASP di Trapani, deve avere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

o di uno dei Paesi dell’Unione Europea; idoneità alle mansioni;

alle mansioni; godimento dei diritti civili e politici ;

; inclusione nell’elettorato politico attivo;

assenza provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione:

– per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

– per persistente insufficiente rendimento;

– in quanto licenziati;

– per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; – per persistente insufficiente rendimento; – in quanto licenziati; assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento;

assolvimento degli obblighi di leva per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31-12-1985;

diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio conseguite in base al vecchio ordinamento o equipollenti ex lege o lauree equiparate specialistiche / magistrali.

Selezione

Si ricorda che la preselezione al bando è stata abolita, la selezione avverrà tramite due prove d’esame: una scritta e l’altra orale. Se il concorso avverrà in un periodo d’emergenza, l’Azienda può decidere di fare solo la prova scritta, inoltre è prevista la valutazione dei titoli. Si ricorda che la domanda di ammissione al concorso deve essere presentata telematicamente entro il 30 giugno 2022.

Concorsi pubblici Sicilia 2022: opportunità a Catania

Nuova opportunità lavorativa anche per chi cerca subito lavoro Catania. Un esempio è il bando aperto presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania, che prevede la selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale data manager, categoria D. Si tratta di un’assunzione a tempo indeterminato.

Il candidato dovrà presentare la domanda di candidatura in via telematica entro il 30 giugno 2022, consultando l’opportuno bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Concorsi pubblici Sicilia 2022: ASP Palermo

Altra opportunità lavorativa presso l’ASP di Palermo, si prevede la selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di 36 nuove figure di varie categorie professionali di categoria D, per la UOC Disturbi dello spettro autistico del Dipartimento salute mentale dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. Anche in questo caso il contratto offerto è a tempo indeterminato.

Il candidato dovrà presentare la domanda di candidatura in via telematica entro il 30 giugno 2022, consultando l’opportuno bando sulla Gazzetta Ufficiale.