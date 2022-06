Al via raccolta differenziata “porta a porta” nel centro di Catania: il calendario

Al via raccolta differenziata anche nel centro della città. Infatti, quest'utlima era una delle zone in cui la raccolta porta a porta non era ancora attiva. Ecco il calendario.

Finalmente arriva la raccolta differenziata “porta a porta” anche nella zona centrale della città di Catania. Dopo le ultime settimane in cui la città è apparsa invasa di rifiuti e i cassonetti era inondati di sacchetti di spazzatura, l’arrivo della raccolta differenziata “porta a porta” è qualcosa di positivo.

Infatti, a partire da oggi, i cittadini del lotto centro potranno riporre i sacchetti dei rifiuti davanti il portone di casa propria rispettando il calendario previsto.