Dove pagare il ticket a Catania: le info utili

Dove pagare il ticket a Catania? Di seguito tutte le info utili per poter tranquillamente pagare il ticket anche da casa senza doversi recare in ospedale.

Il ticket per le visite ospedaliere è fondamentale per accedere alla prestazione. Ma dove pagare il ticket a Catania? Di seguito tutte le info utili per poterlo pagare anche tranquillamente online.

Dove pagare il ticket a Catania

Il pagamento del ticket, qualora fosse previsto, per accedere ad una visita specialistica, può essere saldato presso le casse dei presidi ospedalieri o presso gli uffici postali tramite un versamento sul conto corrente n.10105955 intestato alla Azienda U.S.L.n 3 Via S. M. La Grande, 5 Catania, è importante specificare la causale del versamento. La ricevuta del versamento dovrà essere esibita al momento della visita.

Visite a pagamento in libera professione (intramoenia)

Per quanto riguarda le visita in intramoenia il pagamento del ticket non è richiesto in quanto si pagherà la quota prevista dallo specialista per tali visite effettuate in modo privato ma all’interno del presidio ospedaliero nel quale lo specialista esercita. Questa attività offre la possibilità di scegliere il professionista di fiducia. Le tariffe dei singoli professionisti vengono fissate entro limiti minimi e massimi stabiliti dall’Azienda.

Pagare il ticket online

Ma dove pagare il ticket a Catania in modo semplice e veloce? Con l’introduzione dei pagamenti online è possibile pagare il ticket semplicemente con un clic ed evitare le lunghe code alle casse. L’ASP di Catania ha infatti messo a disposizione la possibilità di pagare il ticket online grazie al circuito PagoPa.

La procedura PagoPa è intuitiva e sicura. Accedendo al sito www.aspct.it e cliccando sul banner pagamenti-online, gli utenti saranno guidati “passo passo” nel pagamento del ticket.

“Vogliamo un’amministrazione snella e moderna, che risponda alle esigenze di accessibilità e fruibilità dei servizi da parte dei cittadini – spiega Maurizio Lanza, direttore generale dell’Asp di Catania – Con questa procedura veniamo incontro alle esigenze dei cittadini e puntiamo inoltre a ridurre le file agli sportelli ticket”.

Per pagare il ticket online si deve essere in possesso della ricetta bianca dematerializzata. Al termine della transazione verrà rilasciata una ricevuta che dovrà essere presentata al momento della prestazione.