Elena del Pozzo, funerali al Duomo di Catania: convalidato il fermo per la madre

Elena Del Pozzo, confermato il fermo per Martina Patti, accusata dell'omicidio della figlia i cui funerali si terranno presso il Duomo di Catania.

Convalidato il fermo del gip del Tribunale di Catania per Martina Patti accusata dell’omicidio della figlia, la piccola Elena, avvenuto lunedì scorso a Mascalucia: ha trascorso la sua quinta notte al carcere di Piazza Lanza, all’interno del quale è strettamente sorvegliata dagli agenti penitenziari.

Dalla ricostruzione degli inquirenti Martina Patti aveva premeditato ogni azione: con un’ora d’anticipo era andata a prenderla all’asilo e dopo essere tornate a casa, aveva convinto la bambina di uscire nuovamente per andare al parco a giocare. I nuovi rilievi fatti dai carabinieri del RIS presso la casa di via Euclide (Mascalucia) sono importanti per stabilire se Elena sia stata uccisa in casa o nel campo. Inoltre, l’arma del delitto non è stata ancora trovata e gli inquirenti sospettano che possa trattarsi di un coltello da cucina.

I funerali della piccola Elena saranno celebrati presso il Duomo di Catania mercoledì 22 giugno alle ore 17 dall’arcivescovo Luigi Renna. Prevista una grande affluenza di persone: saranno presenti i nonni di Elena e il padre, Alessandro Del Pozzo che dopo la separazione dall’ex compagna, non era rimasto in buoni rapporti con lei.

Il comune di Mascalucia ha disposto il lutto cittadino e bandiere a mezz’asta – “L’amministrazione comunale si unisce con l’intera comunità mascaluciese all’immenso dolore della famiglia” – ha dichiarato il sindaco mascaluciese Vincenzo Magra.