Arriva a Catania la “Festa europea della Musica”: eventi al Palazzo centrale UNICT

Arriva anche a Catania la "Festa Europea della Musica": nei locali dell'Università si terranno degli eventi dedicati a questa iniziativa.

Martedì 21 giugno si celebra anche a Catania la “Festa europea della Musica“: per l’occasione, diversi gruppi musicali e solisti si alterneranno nell’atrio del Palazzo centrale dell’Università di Catania con esibizioni dal vivo.

Si comincia, alle 11, con l’esibizione del Càlamus Clarinet Ensemble del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania (solisti Nicolò Impallomeni, Francesco Scacco, Natale Tomarchio, Marco Privitera, Marco Ferrera, Giovanni Rabbito) con il soprano Marta Romeo. In programma musiche di Mozart, De Machaut, Mendelssohn-Bartholdy, Rossini, Verdi, Bellini, Kovacs, de Sarasate, Monitto, Monti, Marquina Navarro, Kohán.

Alle ore 17 ci sarà invece l’esibizione del Musicainsieme Librino Ensemble con il maestro concertatore Francesco Senese nello spettacolo “La forza della bellezza contro la violenza di tutte le guerre”, testi e letture a cura di Joshua Nicolosi (giornalista di Sicilian Post). Lo spettacolo – dedicato alle vittime di tutte le guerre, inclusa quella in Ucraina – prevede l’interpretazione della Sinfonia op. 110 di Shostakovic come una sorta di colonna sonora alla lettura di poesie e prose di autori siciliani molto legati alla loro testimonianza di lotta alla violenza e alla guerra di mafia, come Gesualdo Bufalino, Leonardo Sciascia, Vitaliano Brancati, Federico De Roberto, Renato Guttuso.

La festa si concluderà con il concerto alle 19 dell’Orchestra giovanile del Conservatorio “Vincenzo Bellini”, diretta da Giuseppe Romeo. In programma musiche di Brahms e Schumann.

L’evento è organizzato da Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania | Musicainsieme a Librino Ensemble – Sistema Abreu Italia.