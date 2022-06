Luna piena delle Fragole, oggi occhi al cielo per ammirarla: ecco quando

Quando e come poter osservare il fenomeno astronomico più colorato della notte? Ecco cosa occorre sapere sulla "Luna piena delle Fragole".

“Luna delle Fragole”, o Superluna rosa, in arrivo: previsto per oggi, martedì 14 giugno 2022, questo inconsueto evento. Si rivelerà uno degli spettacoli astronomici più affascinanti del mese.

Quando vederla

Il fenomeno astronomico del plenilunio raggiungerà il suo massimo intorno alle 13.52 di oggi, ma sarà visibile ad occhio nudo soltanto in seguito.

Di fatto, secondo quanto indicato dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), alle 13:52 in l’Italia la Luna sarà ancora nascosta oltre l’orizzonte: per osservarla, dunque, occorrerà attendere le 21:16 (ora di Roma), momento in cui inizierà a fare capolino sull’orizzonte orientale.

La Luna Piena delle Fragole potrà essere osservata poi per tutto il corso della notte, fino alle 05:07 del mattino successivo, quando arriverà il momento di tramontare a Ovest.

Si ricorda che questa è l’ultima Luna piena prima del solstizio d’estate, che marca ufficialmente l’avvio della bella stagione, quella estiva.

Ma per quali particolarità è nota? La caratteristica principale sono le particolarissime sfumature rosa che coloreranno la Super Luna nel corso della nottata.

Curiosità sulla Superluna

La Luna in questione prende il nome dalle tante leggende magiche tramandate di generazione in generazione e basate proprio sul periodo di raccolta delle fragole. Secondo la tradizione, sarebbero stati i nativi americani Algonchini a denominarla in questa maniera, “Strawberry Moon” o “Luna delle Rose“, perché in questo particolare momento dell’anno i frutti e i fiori esplodono di vita e bellezza, regalando al mondo colori e sapori nuovi.