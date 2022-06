Stasera in TV: “Ti presento un amico” e “Io sono tempesta”

Stasera in TV: sono diverse le scelte per questo giovedì sera, ecco i consigli della nostra redazione.

Ti presento un amico [La 5, ore 21.20]: Marco è da poco uscito da una storia sentimentale e si è trasferito a Roma per iniziare un nuovo lavoro, libro da vincoli sentimentali comincia a intrattenere relazioni con varie donne, ma nessuna di loro è single.

Ma [Italia 2, ore 21.15]: Psycho-thriller che vira sull’horror con Octavia Spencer, Luke Evans e M. Pyle. Un gruppo di studenti è in cerca di spasso a bordo di un furgoncino. La traiettoria di vita dei ragazzi si incrocia casualmente con quella di Sue Ann, soprannominata “Ma”, una donna di mezza età che vive da sola in una casa isolata alla periferia di una cittadina dell’Ohio. Quando Maggie, una di questi ragazzi, la ferma per chiederle se possa acquistare per conto loro degli alcolici, visto che loro, in quanto minorenni, non potrebbero farlo, lei, invece di limitarsi ad acquistare gli alcolici, offre loro anche la possibilità di organizzare un party proprio a casa sua, nell’ampio scantinato che permetterà loro di fare baldoria in tutta tranquillità. Le cose si riveleranno però ben diverse e il sogno si trasformerà presto in un incubo nel quale Sue Ann avrà il ruolo dell’assoluta protagonista.

Io sono tempesta [Rai 2, ore 21.20]: Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio.

Nella tana dei lupi [Rai 4, 21.20]: Rapine a mano armata a Los Angeles in un solido action con Gerard Butler. Una squadra speciale del dipartimento di polizia viene incaricata di sgominare una banda di rapinatori.