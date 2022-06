Mascherine per esami di terza media e Maturità, cade obbligo: la decisione

Mascherina a scuola durante gli esami: tenutosi ieri un importante vertice tra Ministri. Ecco cosa è emerso nel dettaglio.

Mascherina a scuola durante gli esami di terza media e di Maturità? Dopo giorni all’insegna di dibattiti e dubbi, sono giunte risposte riguardo. Di fatto, nelle scorse ore, si è tenuto un importante vertice tra il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: ecco cosa è emerso.

Cade l’obbligo

Cade l’obbligo dell’uso delle mascherine durante gli Esami per le scuole medie, oltre che per quelli di Maturità.

Verrà quindi proposta una nuova norma al prossimo Consiglio dei Ministri, alla quale seguirà poi una circolare diretta alle scuole, per mezzo della quale l’utilizzo della mascherina verrà soltanto fortemente raccomandato.

Tale notizia è emersa ieri, mentre era ancora in corso l’importante incontro.

La riunione tenutasi tra i ministri Speranza e Bianchi, a cui ha preso parte anche il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, ha celato l’obiettivo di preparare al meglio gli istituti e il personale in attesa del prossimo anno scolastico. La meta ultima è quella di poter riaprire tutte le scuole a settembre in presenza ma soprattutto in sicurezza.

Il parere degli esperti

Non mancano, ad ogni modo, pareri contrari alla decisione. Claudio Mastroianni, Presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e ordinario di Malattie infettive all’Università Sapienza di Roma, ha affermato che sarebber meglio continuare ad indossare la mascherina, sia durante le prove scritte che all’orale.