Instagram, cambia il controllo dei contenuti sensibili: le novità

Su Instagram novità in merito al controllo dei contenuti sensibili: ecco quali, nel dettaglio.

Instagram riserva novità ai propri utenti: è stata ampliata la funzione di controllo dei contenuti sensibili tramite i filtri, finora attiva per i contenuti consigliati dalla piattaforma.

“Lavoriamo continuamente per aiutare le persone a personalizzare la propria esperienza su Instagram“: queste le parole della società del gruppo Meta riguardo il nuovo aggiornamento di Instagram.

I nuovi filtri, infatti, permetteranno ancor più di evitare contenuti sensibili indesiderati. Questo grazie all’introduzione di tre nuovi livelli di impostazione dei filtri, che potranno esser applicati a ciascun contenuto di Instagram:

More;

Standard;

Less;

Grazie all’introduzione di questi livelli l’utente potrà scegliere come e in quale misura visionare i contenuti sensibili nel suo profilo.

Cosa sono i contenuti sensibili

Per “contenuti sensibili” Instagram non intende solo i post sessualmente espliciti e allusivi, ma anche:

Violenza

Assunzione di droghe

Promozione di tabacco

Promozione di prodotti svapo

Alcune procedure cosmetiche

Filtri per cosa?

L’estate scorsa Instagram aveva aggiornato il sistema applicando il filtro per contenuti sensibili ai post presenti in Esplora, ma d’ora in poi sarà possibile anche applicarlo ai post, ricerca, raccolte di hashtag, Reels e account suggeriti.

Come fare

Il parametro preimpostato per tutti gli account sarà “Standard”:questo permetterà di visualizzare soltanto alcuni contenuti sensibili.

Il singolo utente può personalizzare il livello, selezionando la miniatura del proprio account in basso a destra. Occorrerà poi cliccare sulle tre linee orizzontali in alto a destra per aprire il menu ad hamburger e qui selezionare Impostazioni>Account >Controllo dei contenuti sensibili.