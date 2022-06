Angelo Moriondo, chi era l’uomo protagonista del Doodle di oggi

In occasione del 171esimo anniversario dalla nascita di Angelo Moriondo, Google dedica il suo doodle all'uomo che inventò la macchina del caffè.

Oggi Google dedica il suo doodle ad Angelo Moriondo, l’uomo che brevettò la prima macchina per fare il caffè espresso. Oggi l’uomo avrebbe compiuto 171 anni: infatti, Moriondo nacque a Torino nel 1851 da una famiglia di imprenditori dato che il nonno fondò un’azienda che produceva liquori che fu tramandata per le generazioni future. Infatti successivamente nacque la nota azienda di cioccolato “Moriondo e Gariglio”.

Moriondo seguì le orme delle famiglia ed acquistò ben due locali: il Grand-Hotel Ligure nella centralissima Piazza Carlo Felice e l’American Bar nella Galleria Nazionale di Via Roma, nonostante il grandissimo utilizzo del caffè, Moriondo si rese conto che l’attesa per il caffè dava parecchio fastidio ed impazienza ai clienti, e pensò di preparare più tazze in modo da avere un vantaggio sugli altri concorrenti, inoltre così facendo poteva servire più clienti.

Con la collaborazione di un meccanico, Moriondo presentò nel 1884 la sua macchina per caffè espresso. Quest’ultima non era altro che una grande caldaia che spingeva l’acqua riscaldata attraverso un letto di fondi di caffè. Vi era poi una seconda caldaia che produceva vapore che faceva lampeggiare il letto di caffè e completava l’infusione. La macchina ricevette un brevetto dal titolo: “Nuove macchine a vapore per la confezione economica e istantanea di bevande a base di caffè, metodo A. Moriondo”. Col passare del tempo Moriondo ha continuato a perfezionare la sua invenzione, rendendola via via unica.