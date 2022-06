Disney’s Greatest Hits e i fratelli Aiello: “Un caloroso ritorno a Etna Comics 2022”

Angela e Giuseppe Aiello tornano in scena sul palco dell'Etna Comics con lo spettacolo "Disney’s Greatest Hits".

Per la decima edizione dell’Etna Comics, torna il duo più amato dagli assidui frequentatori del festival più importante di Catania e dintorni: Anjeil e Giuseppe Aiello.

Un caloroso ritorno

Il 3 giugno, alle ore 16, nell’Area Palco all’interno delle Ciminiere di Catania, sono tornati in pista i fratelli Aiello con uno scoppiettante spettacolo targato Disney’s Greatest Hits.

“Noi abbiamo sempre avuto il pienone a questo genere di concerti – dichiara Angela –, ma quest’anno eravamo un po’ preoccupati per l’orario, visto soprattutto il grande caldo previsto per la giornata. E invece l’area era piena, tutti che cantavano e seguivano i nostri passi. È stato molto emozionante, soprattutto poter tornare a cantare davanti ad un pubblico del genere dopo essere rimasti fermi per due anni”.

Come nasce questo progetto

Angela (in arte Anjeil) e Giuseppe Aiello sono due fratelli catanesi con la passione per il canto e il magico mondo della Disney sin da bambini.

“Chi non conosce questi pezzi, banalmente, pensa che siano brani semplici, da cartoni animati tipo sigle, ma in realtà sono difficilissimi – riporta Angela, con Giuseppe che aggiunge subito dopo –. Nel 2017 abbiamo fatto un concerto con un maestro di pianoforte che sconosceva questo mondo e che aveva molti pregiudizi riguardo ai brani proposti. Alla fine, invece, si è ricreduto e si è metaforicamente inchinato ad Alan Menken”.

Assidui frequentatori del festival del fumetto, del gioco e della cultura pop, i fratelli Aiello hanno però iniziato a prendere parte come ospiti ed esibirsi con uno show tutto loro soltanto dal 2014, dopo aver fatto un viaggio a Disney World che ha cambiato il loro mondo. Da lì in poi nasce l’idea di mettere in scena un nuovo tipo format teatrale, completamente unico nel circondario catanese, che li porta a creare un duo. Fratello e sorella non hanno mai smesso di studiare per migliorare sé stessi e ciò che amano fare e ad oggi il risultato è incredibile, soprattutto per il loro modo di trasmettere stupore e magia in grandi e piccini ad ogni esibizione.

“Ho notato che la gente, forse per via di questi due anni di stop, era ancora più carica e calorosa – dichiara Giuseppe –, questo ci ha fatti emozionare anche solo durante il sound check. Incredibile”.