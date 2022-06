I Soldi Spicci presenteranno il loro nuovo film all’Etna Comics: “Un mondo sotto social”

Atteso per il 4 giugno la presentazione del prossimo film in uscita de I soldi spicci presso il palco dell'Etnacomics: "Un mondo sotto social".

L’attesissimo Etna Comics, il Festival internazionale del Fumetto e della Cultura Pop che, dopo due anni di fermo, è stato inaugurato lo scorso 1 giugno presso il Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania, avrà fra i tanti ospiti i nostri ormai famosi conterranei “I soldi spicci”.

La seguitissima coppia di origine palermitana formata da a Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, divenuti famosi sul web, passando da Colorado e Zelig, fino al debutto del primo film “La fuitina sbagliata”, il 4 giugno, alle ore 19, presenteranno in anteprima nell’area palco la locandina della loro prossima pellicola “Un mondo sotto social”, in uscita a settembre.

A distanza di quattro anni dal primo lungometraggio, dopo un lungo tour in giro per i più importanti teatri italiani, il duo si cimenterà, per la prima volta, nei doppi panni di protagonisti e registi del secondo film insieme.

La vicenda tutta siciliana si svolge nella fittizia Roccapinola, bagnata dal mare siciliano, dove gli abitanti trascorrono le giornate fra lavoro, passeggiate in piazza e social: ma tra questi ce n’è uno più “social” degli altri, interpretato dallo stesso Casisa, e una che, al contrario, li detesta, la Vitrano.

Il nuovo lavoro, prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited e distribuito da Medusa, promette comicità e divertimento, offrendo al tempo stesso a spunti di riflessione sull’attuale querelle fra l’ossessione e la repulsione per il mondo virtuale.