Taormina, Teatro Antico aperto anche la notte: il calendario delle visite serali

Taormina, Teatro Antico: ripartono le visite serali in uno dei siti archeologici più belli che la Sicilia e l'Italia intera hanno da offrire.

Taormina, Teatro Antico: riapre le sue porte in versione notturna il complesso monumentale sito in una delle perle del Mediterraneo. Infatti, al Teatro Antico di Taormina saranno riattivate le visite serali, fino alla mezzanotte che permetteranno di godere della bellezza del sito archeologico anche nel corso delle ore serali.

L’iniziativa riscuoterà di certo un grande successo, considerando che i turisti potranno approfittare delle ore più buie per vedere un lato più suggestivo e romantico del Teatro, o semplicemente preferire per le visite culturali un orario più fresco rispetto al caldo cocente delle ore giornaliere in Sicilia.

Visite serali al Teatro Antico di Taormina: il calendario

Per le visite si seguirà un calendario che varrà per tutta la stagione estiva ed è già stato reso noto. Seguendolo, i turisti intenzionati a visitare il Teatro nella sua versione notturna potranno già iniziare ad organizzarsi a seconda dei giorni prestabiliti nel calendario.

Giugno : dal 1° al 7 e il giorno 10 giugno;

: dal 1° al 7 e il giorno 10 giugno; Agosto : dal 10 al 17, nella settimana del Ferragosto;

: dal 10 al 17, nella settimana del Ferragosto; Settembre: 14 e 15, 19 e 20 settembre.

In questi giorni, le visite saranno attive dalle ore 9 alle ore 24, senza interruzioni, con ultimo ingresso alle ore 23. Oltre al Teatro Antico, sarà visitabile anche l’Antiquarium, contenente vari reperti tra cui un sarcofago, una collezione di epigrafi in greco e latino e un torso prassitelico.