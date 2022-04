Pasqua e Pasquetta, musei e parchi archeologici aperti in Sicilia: i siti visitabili

Desiderosi di trascorrere delle festività pasquali in maniera originale? La Sicilia invita cittadini e turisti a visitare i propri siti culturali: la maggior parte di questi, di fatto, opterà per l'apertura. Ecco quali, nel dettaglio.

Parchi archeologici e i Musei della Regione Siciliana resteranno aperti durante le giornate di Pasqua e Pasquetta. Una buona occasione, dunque, per godere delle bellezze dell’Isola supportando il turismo.

I siti visitabili

Nello specifico saranno aperti per l’intera giornata di domenica 17 aprile e lunedì 18 aprile, sia di mattina che di pomeriggio:

il Parco archeologico Valle dei Templi;

il Museo Griffo e la Casa-Museo Luigi Pirandello ad Agrigento;

Monte Adranone e Palazzo Panitteri a Sambuca di Sicilia;

l’area archeologica e l’Antiquarium di Cattolica Eraclea;

il Museo interdisciplinare di Caltanissetta;

il museo Archeologico di Marianopoli (RG);

il Museo di Adrano (CT) e le Mura Dionigiane;

il Museo della Ceramica di Caltagirone (CT) ;

; il Teatro romano e l’Odeon di Catania ;

; il Museo archeologico di Centuripe;

tutti i siti del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale, ovvero: il Museo di Aidone, l’area Archeologica di Morgantina, la Villa Romana del Casale, Palazzo Varisano a Enna e Palazzo Trigona a Piazza Armerina (EN).

In provincia di Messina aperti per tutta la giornata di domenica e lunedì:

il Teatro antico di Taormina;

l’area archeologica e il museo di Giardini Naxos;

l’Area archeologica di Halaesa Arconidea a Tusa;

l’area archeologica e l’Antiquarium di Tindari;

Villa Romana di Patti.

Sicilia orientale

In Sicilia orientale accessibili in tutte e due le giornate anche:

il Convento della Croce a Scicli (RG);

il Castello Maniace, l’area archeologica della Neapolis e Orecchio di Dionisio a Siracusa;

la Villa del Tellaro e l’area archeologica a Noto;

l’area archeologica del teatro Antico di Akrai a Palazzolo Acreide.

Trapani

In provincia di Trapani apertura lunga per tutte e due le giornate per:

il Parco archeologico di Segesta;

l’area archeologica monumentale di Selinunte;

il Museo del Satiro di Mazara del Vallo;

il Parco Lilibeo di Marsala.

Palermo

Aperti solo nel corso delle mattine di domenica e lunedì molti luoghi della cultura di Palermo. Si fa riferimento a:

Castello della Cuba;

Castello della Zisa;

Palazzina Cines;

Chiostro di San Giovanni degli Eremiti;

Galleria di Palazzo Abatellis;

Museo di Palazzo Mirto;

Oratorio dei Bianchi;

Museo archeologico A.Salinas;

Museo di arte moderna e contemporanea di Palazzo Riso;

Museo D’Aumale a Terrasini.

Altri siti aperti solo al mattino

Aperti le mattine, sia a Pasqua che a Pasquetta, anche:

il Museo Paolo Orsi e la Galleria di Palazzo Bellomo a Siracusa;

Palazzo Cappellani a Palazzolo Acreide;

il Museo Archeologico di Lentini;

l’area archeologica e l’Antiquarium di Megara Hiblaea ad Augusta;

il Museo Agostino Pepoli di Trapani.

Aperti, infine, domenica mattina e lunedì tutto il giorno: l’area archeologica di Solunto, Monte Iato e Case d’Alia, l’area archeologica di Himera, il Castello Beccadelli a Marineo, l’area archeologica di Cava d’Ispica a Modica.

Visitabile domenica mattina e lunedì pomeriggio infine il Complesso Minerario Trabia Tallarita di Riesi.