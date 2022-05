Test di Medicina 2022, oltre 1.000 candidati alla Kore di Enna per sostenere il quiz

All'Università Kore di Enna di sono presentati in oltre 1.000, per 90 posti disponibili, per affrontare il test di medicina da quasi tutte le province italiane.

Appena concluse le prove selettive per l’ammissione al corso di laurea di medicina e chirurgia presso l’Università Kore di Enna. Per 90 posti disponibili, gli studenti che si sono presentati erano pari a 1.045, quasi il doppio rispetto allo scorso anno. I candidati sono arrivati da 18 delle 20 province italiane ad eccezione della Valle d’Aosta e del Friuli Venezia Giulia.

Al primo posto la Sicilia con maggiore affluenza di studenti proveniente da Catania. La Kore di Enna si conferma ateneo molto apprezzato dalle donne: a Medicina le candidate sono state il 66% del totale, quasi il doppio dei maschi. Si attende a breve il decreto, da parte della ministra dell’Università, Maria Cristina Messa, di assegnazione dei posti alle 48 università sedi di Medicina.