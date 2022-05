Assunzioni Rai anche in Sicilia: requisiti, compensi e posti

Assunzioni Rai: nuove opportunità di lavoro presso la Rai. Di seguito tutte le info per candidarsi ed i requisiti necessari da soddisfare.

Assunzioni Rai: interessanti opportunità di lavoro presso la radiotelevisione italiana. Opportunità in diversi ambiti da Nord a Sud. Ecco i bandi attivi.

Assunzioni Rai: i posti

È attivo un bando Rai per 85 Tecnici della Produzione da assumere in Lazio, Lombardia, Campania, Piemonte, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Il bando è finalizzato alla copertura dei seguenti posti di lavoro in Rai:

n. 38 risorse per la sede di Roma;

n. 15 risorse per la sede di Milano;

n. 6 risorse per la sede di Napoli;

n. 4 risorse per la sede di Torino;

n. 1 risorsa per la sede di Ancona;

n. 2 risorse per la sede di Cagliari;

n. 5 risorse per la sede di Firenze;

n. 1 risorsa per la sede di Palermo;

n. 6 risorse per la sede di Potenza;

n. 5 risorse per la sede di Trento;

n. 2 risorse per la sede di Trieste.

I requisiti

Possono partecipare al concorso Rai i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

patente di guida di categoria B;

non essere stati stati licenziati dalla Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. o da un’altra Società del Gruppo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

non aver già svolto un periodo di lavoro continuativo o frazionato presso altro datore di lavoro in mansioni corrispondenti anche ad una sola delle qualifiche oggetto del bando per un periodo superiore a 18 mesi;

non aver già stipulato con Rai o con altre Società del Gruppo uno o più contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento delle mansioni oggetto del concorso, al livello contrattuale 5 o superiore, e non essere già stati assunti dalle stesse con contratto di apprendistato professionalizzante, per mansioni corrispondenti a quelle oggetto del bando e con un livello di inquadramento inferiore al 5 ove il periodo complessivo di impegno sia superiore a 18 mesi;

età non superiore ai 29 anni, ovvero non aver compiuto 30 anni;

diploma quinquennale di Istituto Tecnico Industriale, Istituto Tecnico settore Tecnologico, Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, Istituto Professionale – Manutenzione e assistenza tecnica, Istituto Professionale – Industria e artigianato per il made in Italy, Istituto Professionale – Servizi culturali e di spettacolo o Liceo Scientifico;

Modalità di selezione

La procedura concorsuale per le assunzioni Rai prevede l’espletamento delle seguenti prove:

test scritto a risposta multipla, da remoto, con domande di cultura generale, sulle conoscenze specifiche necessarie per il ruolo e su abilità generali e attitudini specifiche;

colloqui tecnico, in presenza;

colloquio conoscitivo-motivazionale, in presenza.

Condizioni di lavoro

L’inserimento avverrà con contratto di apprendistato professionalizzante, della durata di 36 mesi. E’ prevista una RAL (retribuzione annua lorda) pari a circa 23.200 euro in ingresso e a circa 26.400 euro allo scadere dei 3 anni.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 12 giugno.