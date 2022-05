Ennesimo incidente nel Catanese: un ferito e tratto chiuso al traffico

Ennesimo incidente in provincia di Catania: si registra un ferito.

Ancora cronaca di Catania e provincia. Incidente autonomo lungo la Statale 124 “Siracusana”, nell’area di Caltagirone. Per via del sinistro un tratto, posto al km 26, è stato momentaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Sembrerebbe che una persona sia rimasta ferita durante l’impatto. Si starebbe procedendo con le operazioni per la rimozione del veicolo e della messa in sicurezza della carreggiata.

Sul posto presenti gli operatori Anas, le Forze dell’Ordine. Sono state poste le dovute segnalazioni. Si registrano rallentamenti nei pressi del luogo.