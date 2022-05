Assegno unico, resta poco tempo per chiedere arretrati: scadenza e novità

Assegno unico 2022: resta pochissimo tempo per presentare la richiesta con diritto agli arretrati da marzo. Ecco la scadenza da ricordare e le ultime novità.

Assegno unico: fino al 30 giungo 2022, tutte le famiglie italiane hanno la possibilità di presentare la richiesta di assegno unico e universale con diritto agli arretrati da marzo. Dopo questa ultima data spetteranno ai beneficiari solo le rate correnti.

Assegno unico: ISEE a rischio pagamento?

Ad oggi la compilazione dell’Isee per tutte le famiglie italiane è gratuita perché lo stesso Stato riconosce ai Caf 16 euro per ogni dichiarazione effettuata. Ma, data l’imponenza di tutte le richieste effettuate, si ha il prospetto di un esaurimento delle risorse disponibili nei primi giorni di giugno. Dunque si dovrà scegliere tra rinunciare al servizio oppure pagarlo, ad un prezzo che sarà fissato autonomamente da ciascun centro di assistenza ma che molto difficilmente sarà inferiore ai 20, 25 euro.

L’importanza dell’Isee

L’Isee sembra quasi un biglietto da visita per tutte le domande che ogni famiglia deve effettuare per il proprio nucleo. Infatti quest’ultima solitamente richiede: dati reddituali a quelli relativi agli immobili eventualmente posseduti, fino ad arrivare alle giacenze sui conti bancari e agli investimenti.

Necessarie per richieste come, il reddito di cittadinanza o le tariffe agevolate per l’università. Nello specifico questa richiesta dell’assegno unico, ha avuto un boom con l’entrata in vigore dell’Assegno Unico e Universale versato a partire da marzo 2022, fino a febbraio 2023.

Assegno unico: come funziona

L’assegno unico è un aiuto da parte dello stato destinato a tutte quelle famiglie che hanno a carico figli dal 7 mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, senza alcun limite d’età per i figli disabili.

Ma perchè universale ed unico?

Universale perché è garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico. Unico perché assorbe dal mese di marzo in poi le altre misure a sostegno della famiglia, quali:

il bonus premio alla nascita o all’adozione;

l’assegno di natalità;

l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli;

gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Con esclusione al bonus asilo nido.

Nonostante la domanda abbia scadenza a giugno 2022, l’effettiva erogazione giungerà alla famiglie italiane a partire da Marzo 2023. Inoltre, per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda. Mentre per tutti i soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza non si deve presentare alcuna domanda, in quanto l’assegno è versato in automatico sulla carta del reddito.

L’ammontare dell’importo mensile segue il seguente schema: con le seguenti specifiche va da un massimo di 175 euro a figlio per chi ha l’Isee inferiore a 15mila euro a un minimo di 50 euro a figlio per tutte le famiglie con Isee pari o sopra i 40mila euro oppure che non presentano l’Isee.