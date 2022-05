Stasera in TV: in onda “Il traditore” e “Effetti collaterali”

Indecisi su cosa fare durante un classico mercoledì sera? Ecco i film consigliati dalla redazione di LiveUniCT per una serata di relax.

Il traditore [Rai 1, ore 21.25]: La pellicola narra le vicende di Tommaso Buscetta, mafioso e successivamente collaboratore di giustizia, membro di Cosa nostra interpretato da Pierfrancesco Favino. Il film è stato selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2020 nella sezione del miglior film in lingua straniera, ma non è stato selezionato per la shortlist.

Sei ancora qui – I still see you [Rai 4, ore 21.20]: Film di fantascienza e thriller, racconta le vicende di Ronnie, una ragazza che, in seguito a una catastrofe che ha fatto scomparire la barriera che separa il mondo dei vivi da quello dei morti, vive in un luogo in cui gli spiriti di chi non c’è più vagano sulla terra, in perfetta armonia con i vivi.

Effetti collaterali [IRIS, ore 21.00]: Oggi considerato un vero e proprio cult tra i thriller, narra la storia della giovane Emily. Proprio quando suo marito, dopo quattro anni di pena per insider trading, viene scarcerato, la giovane cade nuovamente preda di una brutta depressione. Dopo un maldestro tentativo di suicidio, finisce in cura da uno psichiatra, che per aiutarla le prescrive dei farmaci. Gli effetti collaterali, però, avranno ripercussioni importanti.

L’età dell’innocenza (The Age of Innocence) [La7, ore 21.20]: è un film tratto dall’omonimo romanzo del 1920 di Edith Wharton, vincitore del Premio Pulitzer nel 1921. Il ricco avvocato Newland Archer è fidanzato con la dolce May Welland. Apparentemente, sembrano una coppia perfetta e l’annuncio del loro fidanzamento lascia presagire a un matrimonio felice e di successo. Ma quando arriva in città l’affascinante cugina di May, la vita di Newland viene inevitabilmente stravolta.