Stasera in tv: in onda “Creed II” e “I magnifici sette”

Indecisi su cosa vedere durante questo martedì sera? Stasera tanti film in TV da non perdere: ecco quali sono i consigli della Redazione di LiveUniCT.

I magnifici sette [Rai 2, ore 21:20]: sette fuorilegge aiutano gli abitanti della cittadina di Rose Creek, assediata dal controllo del magnate Bartholomew Bogue. Si tratta di Sam, Josh, Goodnight, Jack, Billy, Vazquez e Red, mercernari che lotteranno per qualcosa che va ben oltre il denaro. Tra i principali interpreti figurano Denzel Washington e Chris Pratt.

Noah [Rai 4, ore 21:20]: la trama del film diretto da Darren Aronofsky e interprato da Russell Crowe ed Anthony Hopkins (Methuselah) ricalca la storia biblica dell’Arca di Noè. Noah è perseguitato da visioni continue di un diluvio apocalittico e per salvare la sua famiglia costruirà un’arca imponente.

The Constant Gardener – La Cospirazione [Rai Movie, ore 21:10]: un diplomatico decide di continuare le indagini della moglie assassinata per via delle sue indagini su esperimenti farmacologici effettuati sulla popolazione africana. Diretto da Fernando Meirelles, con Ralph Fiennes e Rachel Weisz, e basato sull’omonimo romanzo di John le Carré.

Creed II [TV8, ore 21:30]: sequel di Creed – Nato per combattere. Adonis Creed deve affrontare una avversario legato al passato della famiglia e ancora una volta Rocky Balboa è al suo fianco. Presenti nel cast Michael B. Jordan, Sylvester Stallone e Tessa Thompson.