Spesa per infrastrutture stradali, Catania tra i capoluoghi più “virtuosi”: la classifica

Catania tra le più virtuose in merito alla gestione delle spese per le infrastrutture stradali del 2020: la posizione del capoluogo etneo e delle altre città.

Catania tra i capoluoghi di provincia più virtuosi

Il buon risultato del capoluogo etneo è decretato dalla classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto “Pitagora”, che ha analizzato i costi sostenuti da diverse province italiane nel corso del 2020.

Catania conquista un’ottima posizione e a precederla sul podio ci sono solamente Imperia, Andria e Trani. Ecco i Comuni più “virtuosi”:

Imperia con 6.769,18 euro Andria con 52.187,56 euro Trani con 99.720,57 euro Catania con 129.478,21 euro Vibo Valentia 151.344,04 euro Catanzaro con 184.016,81 euro Novara con 261.079,31 euro Latina con 308.720,06 euro Frosinone con 318.666,32 euro Barletta con 335.584,75 euro L’Aquila con 345.107,66 euro Caltanissetta con 423.673,84 euro Viterbo con 440.674,82 euro Palermo con 1.110.910,77 euro Livorno con 1.354.960,75 euro

Non solo tripla AAA

Ma non è finita qui. Altri capoluoghi di provincia sono riusciti ad ottenere una doppia AA in merito alle spese effettuate. In questo caso le città interessate sono:

Chieti;

Foggia;

Siracusa ;

; Vercelli;

Terni;

Ancona;

Taranto;

Crotone;

Potenza;

Carbonia;

Massa;

Lodi;

Asti;

Perugia;

Pistoia;

Nuoro;

Pavia;

Lucca;

Salerno;

Benevento;

Alessandria;

Trapani;

Messina ;

; Modena;

Sassari;

Reggio Calabria.

Portano, infine, a casa una sola A: Savona, Rieti, Siena, Napoli, Parma, Roma, Agrigento, Reggio Emilia, Vicenza, Pesaro, Ragusa, Varese, Cagliari, Bari, Prato, Ascoli Piceno, Rovigo, Cuneo, Como.