Ancora un incidente stradale a Catania: traffico bloccato in seguito allo scontro, tra un'auto ed uno scooter.

Nuovo incidente stradale a Catania e, più nel dettaglio, in viale Odorico da Pordenone (nei pressi della clinica Gibiino).

Secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter. La donna alla guida di quest’ultimo mezzo sarebbe rimasta lievemente ferita.

Per via dell’incidente, si registrerebbero lunghe code in direzione Ognina.

In aggiornamento…