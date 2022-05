Turismo sostenibile: Catania tra gli ultimi posti nella classifica Omio

Catania si piazza tra le ultime posizioni della nuova classifica stilata da Omio sul turismo sostenibile: insufficienti i servizi offerti ai visitatori.

Catania tra le ultime città in Italia per quanto concerne il turismo sostenibile.

Secondo la nuova classifica stilata da Omio, celebre piattaforma largamente utilizzata per confrontare prezzi e prenotare voli, treni e autobus, il capoluogo etneo si piazzerebbe, di fatto, al terzultimo posto (ventunesima su ventitré posizioni).

Le città italiane analizzate in base a diversi fattori: si citano il trasporto pubblico, il traffico, la presenza di macchine elettriche e stazioni di ricarica, la qualità dell’aria, le piste ciclabili e la presenza di locali vegetariani e/o vegani.

La posizione delle altre città

In cima alla classifica c’è il Trentino Alto Adige con ben due città: Trento e Bolzano ottengono rispettivamente la “medaglia d’oro” e quella “d’argento”.

Segue Firenze in terza posizione. La Liguria, poi, mostra sempre più interesse verso questo nuovo tipo di turismo, ecosostenibile e innovativo.

I punteggi di Catania

Catania raggiunge il ventunesimo gradino, superando di poco Messina e Palermo, e ottenendo un punteggio basso per ogni fattore considerato: zero per quanto riguarda la presenza di ristoranti vegetariani e/o vegani, soltanto 150 punti (su 700) sul fronte traffico e 64 (su 200) sulla sostenibilità.

Come rimediare?

Omio suggerisce alcune piccole soluzioni per poter iniziare a rimediare e aiutare alcune città a migliorare. Si consiglia, in particolare: