Università, 80enne in Rsa discute tesi in filosofia: è la seconda laurea

Fernando Armellini all’età di 80 anni si è laureato in Filosofia all’Università di Trento: si tratta della seconda laurea.

Con una tesi sull’uomo e la tecnologia in relazione agli sviluppi del XXI secolo, per Fernando, con alle spalle una carriera da giurista nelle aziende private, è la seconda laurea. Nel 2015 a causa della perdita della moglie decide di ritirarsi nella casa di riposo Pilsenhof di Terlano (Bolzano) ed è proprio qui che decide di intraprendere il nuovo percorso di studi.

L’anziano ha espresso il suo ringraziamento alla Rsa dove è ospite da 7 anni. “La vicinanza della Pilsenhof e delle persone che ne fanno parte è stata fondamentale per ridarmi una ragione di vita. A volte anche bere un caffè in compagnia ti dà la spinta per affrontare nuovi traguardi con il giusto slancio. Non è facile ma la vita ricomincia anche dopo una perdita importante”.

Le congratulazioni sono arrivate su Facebook anche dal Presidente della Fondazione Pilsenhof, Ulrich Seitz. “Un complimento enorme al nostro stimatissimo ospite Fernando Armellini! Giurista d’eccellenza – dichiara il Presidente -, esperto in economia e adesso anche laureato in filosofia! Un grande personaggio che arricchisce la nostra residenza Pilsenhof di Terlano! E grazie per il tema attuale che ha scelto per la tesi di laurea: l’uomo e la tecnica! Caro Signor Armellini, siamo onorati del Suo modo di essere, dei Suoi ragionamenti e della Sua amicizia! Il confronto con Lei rappresenta per me sempre qualcosa di speciale!”