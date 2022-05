Ryanair, offerte estive da e per Catania: le destinazioni

Offerte Ryanair: da Catania e verso la città etnea sono diverse le promozioni attive per viaggiare con la compagnia aerea irlandese low cost nel corso dell'estate.

Offerte Ryanair: da Catania e verso la città etnea si prospettano diverse promozioni per viaggiare quest’estate. Infatti, la nota compagnia aerea low cost ha già iniziato a rilasciare le prime offerte relative ai voli per l’estate 2022. Rispetto alle solite promozioni di Ryanair, si tratta di prezzi leggermente più cari, ma sempre convenienti considerando il periodo di alta stagione. Di seguito le principali offerte da Catania e verso questa città.

Offerte Ryanair: da Catania a partire da 9 euro

Per quanto riguarda le offerte maggiori da Catania per la prossima estate i prezzi partono da 9 euro. Infatti, dalla città etnea sarà possibile prenotare dei voli a meno di 10 euro verso città come Genova, Napoli, Roma Fiumicino e Torino. Tuttavia, spendendo poco più e rimanendo entro i 15 euro, si potrà viaggiare verso Malta, Bari, Perugia e Cagliari.

Offerte voli da e per Catania: Ryanair

Ma le offerte continuano: infatti, spendendo tra i 15 e i 20 euro si potrà raggiungere da Catania città come Alghero e Pisa, o ancora Trieste e Verona.

E non sono escluse le mete all’estero: un volo da Catania per Marsiglia costerà solo 19,99 euro mentre con 1 euro in più sarà possibile viaggiare dalla città etnea verso Sofia, in Bulgaria.

Tuttavia, Ryanair offre anche biglietti a prezzi stracciati per tutti coloro i quali vogliono viaggiare verso o sono di rientro a Catania. Infatti, con soli 9,99 euro si potrà raggiungere la città etnea da Alghero, Napoli, Roma Fiumicino e Torino. E ancora, biglietti a meno di 15 euro verso Catania in partenza da Bari, Cagliari e Perugia, mentre con meno di 20 euro si potrà viaggiare verso la città etnea partendo da Verona, Genova e Pisa.

Ryanair: offerte Comiso

Infine, è possibile considerare anche le offerte che la compagnia aerea low cost prevede per altre mete siciliane come Comiso, che per alcuni può anche fungere da alternativa a Catania. Infatti, partendo da Comiso è possibile raggiungere città come Bari e Venezia Marco Polo con soli 10 euro, e ancora, Roma Fiumicino, Pisa e Milano Bergamo spendendo all’incirca 20 euro.

Anche i ritorni verso Comiso prevedono diverse offerte: infatti, da Venezia Marco Polo e Bari si potrà raggiungere la città siciliana con soli 10 euro, mentre da Roma Fiumicino basteranno 15 euro.