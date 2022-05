DoseFactory: la fabbrica della creatività digitale nel cuore di Catania

Oltre 1000 persone all'inaugurazione di DoseFactory, nuovo polo digitale del gruppo CreationDose, a Catania: 1000 mq dove realizzare nuovi progetti.

Si è tenuto il 7 maggio a Catania l’evento che ha aperto le porte della DoseFactory, il nuovo polo digitale del gruppo CreationDose, la MarTech Company che crea e innova le conversazioni digitali tra brand, agenzie e nuove generazioni.

DoseFactory si configura come il luogo per creare: lo spazio multifunzionale che attrae i talenti per un nuovo dialogo con il territorio siciliano e con un respiro nazionale. È la fabbrica della creatività: 1000 mq dove realizzare nuovi progetti in ampi open space, spazi per il brainstorming, uno studio e una sala cinema, sale riunioni e una grande agorà all’aperto.

“L’intero team dei Doserz, come amiamo definirci – afferma Alessandro La Rosa, Founder & CEO di CreationDose –, ha dato forma e vita a quello che per noi non è e non sarà mai solo un ufficio. Abbiamo voluto creare un luogo aperto e dialogante, in grado di mettere a valore creatività e innovazione. Partendo dagli sforzi che hanno dato vita all’embrione dell’Etna Valley, sembrano esserci oggi le condizioni ideali per stimolare una nuova crescita in Sicilia e alimentare quel ponte naturale tra Nord e Sud, in un ecosistema aperto e inclusivo. Insieme ad altri attori già presenti sull’isola possiamo essere un seme per creare una nuova Silicon Valley europea nel cuore del Mediterraneo.”

Un workspace co-creato dalle persone che lo vivono e ci lavorano ogni giorno, ricco di citazioni, illustrazioni e artwork in ogni parete che lo circonda.

“Ogni angolo del nostro HeadQuarter – dichiara Alessandra Giuffrida, Partner & CCO di CreationDose – è stato pensato per stimolare creativamente in un nuovo luogo d’incontro, nell’ottica di organizzare nuovi eventi anche tematici: tra i nostri futuri programmi infatti quello di realizzare workshop, organizzare attività con shareholder, clienti, partner e ovviamente le nostre community.”

All’evento d’inaugurazione la DoseFactory ha infatti già accolto oltre 1000 persone, tra investitori, clienti, partner, istituzioni, associazioni e influencer, ed è pronta ad aprire le proprie porte a tutte le realtà interessate.

“Dopo aver chiuso il 2021 – aggiunge Jacopo Paoletti, Co-Founder & General Manager di CreationDose – con circa 1 milione e mezzo di ricavi e un funding di un milione di euro con la partecipazione del Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital SGR Spa, business angels e altri investitori privati, siamo pronti adesso a nuove sfide volte a potenziare le relazioni tra il territorio siciliano e quello nazionale. La Sicilia è un naturale polo digitale nel cuore del Mediterraneo ed è nostra ferma volontà attivare nuove connessioni e legami grazie anche a progetti come SiciliaInnova e Istituto Comunicazione nati con l’intento di far crescere e riunire insieme anche le eccellenze dell’isola”.

L’HQ si configura infatti come sede per le associazioni e le aziende del gruppo CreationDose, prima fra tutte DoseTalent, la Talent Factory che conta oggi più di 100 Talent in esclusiva e più di 40 campagne attivate con brand nazionali ed internazionali. Oltre a un grande open space che ospita la community e una postazione Twitch, il team di DoseTalent ha inoltre adibito una parte della DoseFactory a foresteria per i propri Talent.

L’inaugurazione è stata arricchita anche dalla presenza delle realtà partecipate del gruppo, tra cui &Love, società di event marketing, e ZedProduction, startup specializzata nella produzione di video e foto per la Generazione Z. Presenti anche le startup del CreationHub, il company builder di CreationDose, tra cui Coderblock, che ha lanciato il suo primo hub virtuale nel metaverso proprio in occasione dell’evento, Blaster Foundry, che ha presentato i suoi advergame, ma anche Keplera, SEO Tester Online e molte altre.

L’evento, che ha visto il supporto di Campari e Red Bull per la selezione delle bevande e dei drink, e di Foodys e i suoi partner per la ristorazione, è stata una festa nel cuore della città di Catania: più di 12 ore di networking culminate in un vero e proprio dancefloor che ha accompagnato i partecipanti fino a tarda notte, con una copertura sui social che ha generato oltre 5 milioni di impression.

Dopo il grande successo dell’inaugurazione, la MarTech company catanese punta adesso al lancio di una nuova campagna di funding, finalizzata a potenziare la propria offerta commerciale e a sviluppare nuove funzionalità per Vidoser, la Mobile App che mette in relazione Brand, Creator e Influencer per realizzare campagne di Influencer Marketing, e la DosePlatform, la piattaforma che permette a brand e agenzie di attivare servizi di marketing e comunicazione in totale autonomia e in un’unica soluzione. Inoltre, tra i piani immediati per il 2022, il lancio delle associazioni SiciliaInnova e Istituto Comunicazione.