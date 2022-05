UNICT – Palio d’Ateneo sempre più vicino: il programma della XVII edizione

A breve studenti, docenti e personale tecnico amministrativo dell'Università di Catania si sfideranno nell'ambito del Palio d'Ateneo. Ecco il programma ufficiale di questa edizione.

Negli ultimi due anni gli studenti dell’Università di Catania hanno dovuto rinunciare ad un appuntamento attesissimo: il Palio d’Ateneo. Dopo tanta attesa, però, quest’anno torna finalmente la tradizionale Festa dello sport universitario, a base di sano agonismo e di tanta goliardia.

Come già anticipato, il Palio d’Ateneo si terrà i prossimi 12 e 13 maggio, presso gli impianti sportivi del Cus Catania, alla Cittadella universitaria, e nel villaggio turistico “Le Capannine”.

Questa XVII edizione è organizzata dal Cus con la collaborazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali dell’Università di Catania, ed è aperta agli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico in corso, ma anche ai docenti e al personale tecnico amministrativo, suddivisi in squadre in rappresentanza di ciascun dipartimento. In questa occasione, per le intere giornate di giovedì e venerdì prossimi saranno sospese tutte le attività didattiche.

Le parole del Rettore

Anche il Rettore dell’Università degli Studi di Catania, Francesco Priolo, ha espresso qualche parola sull’evento.

“Siamo davvero contenti di poter vedere nuovamente le palestre e il campo della cittadella riempirsi di studenti e di colori – afferma il Rettore Francesco Priolo – , è un modo gioioso e fortemente simbolico di ritornare gradualmente alla normalità, dopo due anni di pesanti restrizioni. Saranno l’allegria dei nostri studenti, il loro entusiasmo, la voglia di socializzare e di vivere pienamente il periodo di formazione universitaria a rinvigorire il nostro senso di appartenenza collettivo a Unict, facendo da apripista a due settimane piene di eventi, con il Salone dello Studente, il Festival nazionale delle Radio Universitarie, Famelab e il Festival delle Istituzioni.

L’Università di Catania – conclude Priolo – riparte alla grande, e le sfide sportive dei nostri studenti richiameranno le tante sfide che l’ateneo affronterà nel prossimo futuro, per essere sempre più attraente e competitivo”.

Il programma

Giovedì 12 maggio le rappresentative si sfideranno in tornei di:

beach tennis;

beach volley;

beach soccer;

tamburelli;

tiro alla fune su spiaggia;

canoa K2;

‘dragone’ zavorrato;

cross training beach

scopone scientifico.

Il giorno seguente, venerdì 13 maggio, gli impianti della Cittadella ospiteranno gare di:

atletica (400 m, 600 m, 100, 800, staffetta 4×100, staffetta con i sacchi);

tiro alla fune on the green;

pallavolo;

calcio a 5;

calcio a 8;

basket;

flag rugby;

tennis tavolo;

arrampicata sportiva;

cross-training;

scacchi;

calcio balilla;

briscola;

limbo.

Il contest

Nell’ambito del Palio sarà promosso anche un contest, il concorso “Super Like”– “SICULO SONO”: ogni dipartimento dovrà fornire una foto “ironica”, di un singolo o di un gruppo che rappresenti il proprio dipartimento, in linea con lo spirito goliardico della manifestazione, che sarà pubblicata dal profilo ufficiale Instagram del CUS Catania (@CUScatania) in base all’ordine d’arrivo.

Le tre foto che riceveranno il maggior numero di like, entro le 16 di venerdì 13, riceveranno un riconoscimento ufficiale e verranno premiate durante la cerimonia conclusiva.