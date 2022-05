Meteo Sicilia, arriva prima ondata di caldo africano: attesi picchi di 32°

Meteo Sicilia: gli esperti prevedono l'arrivo di una prima grande ondata di caldo africano. Questa cosa causerà? Attesi picchi fino a 32 gradi: le previsioni.

Meteo Sicilia: in arrivo un caldo anomalo, a dir poco estivo. È quanto annunciano gli esperti de IlMeteo.it. Ma a cosa dovranno prepararsi, nel dettaglio, abitanti e visitatori dell’Isola? Ecco le previsioni.

Meteo Sicilia: le previsioni per queste ore

Secondo le previsioni aggiornate de IlMeteo.it, la giornata di oggi (4 maggio) sarà caratterizzata da un cielo sereno quasi ovunque. Cielo poco nuvoloso soltanto nell’Ennese, nel Palermitano, nel Trapanese e nel Catanese.

Le temperature massime dovrebbero superare ovunque i 20 gradi. In particolare il termometro dovrebbe oscillare:

tra i 14 e i 22 gradi nel Palermitano;

tra i 9 e i 24 gradi nel Ragusano;

tra i 13 e i 25 gradi nel Catanese;

Nel Siracusano, per cui è prevista una temperatura minima di 11 gradi, non si escludono picchi di ben 26 gradi.

Domani, giovedì 5 maggio, le temperature dovrebbero mantenersi stazionarie. Nel Catanese, dove il cielo dovrebbe mantenersi ancora poco nuvoloso, saranno attesi tra i 13 e i 23 gradi. Inoltre per nessuna provincia dell’Isola sono previste precipitazioni.

Meteo Sicilia: arriva il grande caldo

Chi ritiene insopportabili già le temperature di questi giorni, dovrà sapere che il “peggio” deve ancora giungere. Di fatto, secondo quanto riportato dagli esperti de IlMeteo.it, intorno al 13 maggio, dovrebbe giungere la prima ondata di caldo africano. Questa cosa comporterà? A causa di tal ondata, in Sicilia e Sardegna il termometro potrebbe toccare temperature massime di 30/32 gradi.

Ma cosa accadrà nel resto della Penisola?

“Anche sul resto dell’Italia – sottolineano gli esperti – farà verosimilmente molto caldo, con valori compresi tra i 26 e i 28°C, specie in Valpadana e sui settori tirrenici.

Insomma – concludono –, potremmo essere in presenza di un vero e proprio anticipo d’estate su buona parte del nostro Paese, a conferma del trend climatico in atto, volto al riscaldamento che vede ormai da qualche anno già nella fase finale della primavera le prime ondate di caldo in arrivo dal continente africano”.