Catania, ancora emergenza rifiuti: cumuli di spazzatura ai margini delle strade

Catania, problema rifiuti sempre più incidente nel territorio catanese. La situazione attuale.

Risulta essere ancora molto visibile l’emergenza rifiuti nella città metropolitana di Catania. Già sollecitato diverse volte il problema dei rifiuti, ad oggi sembra voler invadere anche alcune delle piazze più popolate, come il Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, il più delle volte invaso da cumuli di rifiuti di vario tipo. Rifiuti che oltre a recare un danno all’ambiente, ostruiscono il passaggio degli studenti universitari, del dipartimento di scienze umanistiche e della formazione con sede antistante.

Ma non solo le piazze, anche i cassonetti dell’immondizia risultano essere pieni zeppi, senza possibilità di passaggio in più di metà strada come è evidente la situazione a Milo. Settimana scorsa il noto cantautore Bersani, durante la sua esibizione al Metropolitan di Catania, ha lamentato il suo malcontento in merito allo stato in cui si trova Catania negli ultimi giorni ed ha sottolineato che non ha mai visto la città così invasa da rifiuti. Ed è proprio così, mai vista così invasa dai rifiuti.