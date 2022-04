Catania, collegamenti AMTS tra parte Nord e Centro in 20 minuti: le novità

Trasporti pubblici: novità nel catanese che riguardano il Brt1. Ecco tutte le informazioni a riguardo.

I trasporti pubblici si sa, risultano essere delle volte poco efficienti, per via delle molteplici connessioni tra un posto all’altro, soprattutto per una città metropolitana come Catania. Raggiungere il centro storico di Catania, risulta essere davvero problematico alla volte, ma grazie al nuovo BRT1 che collega la zona nord di Catania al cuore della città, in soli 20 minuti, sarà possibile.

Sono state attivate, infatti, delle iniziative tese a migliorare il servizio e a renderlo più efficiente, tra cui:

Corsie protette da cordoli;

Velocità di percorrenza garantita da semafori intelligenti;

Frequenza degli autobus di soli 7 minuti.

Il percorso avrà inizio alle 05:00 del mattino, per poi terminare, alle ore 23:45, con il seguente percorso:

(1 ) PARCHEGGIO SCAMBIATORE DUE OBELISCHI

( 2 ) VIA F. LOJACONO

( 3 ) VIA S. ALLENDE

( 4 ) LARGO BARRIERA

( 5 ) VIA DUE OBELISCHI

( 6 ) VIA PASSO GRAVINA

( 7 ) VIA P. BENTIVOGLIO

( 8 ) VIA ETNEA

( 9 ) PIAZZA CAVOUR

( 10 ) VIA ETNEA

( 11 ) PIAZZA STESICORO (MANOVRA DI VOLTA A SINISTRA)

( 12 ) VIA ETNEA

( 13 ) VIALE REGINA MARGHERITA

( 14 ) PIAZZA ROMA

( 15 ) VIA SANT’EUPLIO

( 16 ) VIA MUSCATELLO

( 17 ) PIAZZA LANZA

( 18 ) VIA ALA

( 19 ) VIA MILO

( 20 ) VIALE FLEMING

( 21 ) VIALE A. DORIA

( 22 ) VIA SANTA SOFIA

( 23 ) VIA CARRUBELLA

( 24 ) VIA PASSO GRAVINA