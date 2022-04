Concorsi Sicilia 2022, posti in ASP e INAF: gli ultimi bandi

Concorsi Sicilia: opportunità presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e la sede etnea dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. I dettagli.

Concorsi Sicilia: pubblicata la nuova Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, non solo fonte ufficiale per le norme in vigore, ma anche strumento utile per coloro che vogliono prendere parte ad uno dei concorsi pubblici appena indetti.

Per quanto riguarda le nuove opportunità nell’Isola, l’ultima Gazzetta riferisce di ben due interessanti bandi: uno relativo all’ASP di Catania e l’altro indetto per la sede etnea dell’INAF. Cosa viene proposto a chi desidera lavorare in uno di questi enti? Ecco tutte le informazioni utili a riguardo.

Concorsi Sicilia: 121 posti in ASP Catania

L’Azienda Sanitaria Provinciale del capoluogo etneo è alla ricerca di ben 121 nuovi dirigenti medici, affiliati a diverse discipline, da inserire nel proprio organico e da assumere a tempo indeterminato. I posti messi a bando, come precisato in Gazzetta Ufficiale, sono così suddivisi:

20 posti di dirigente medico, disciplina medicina interna ;

; 8 posti di dirigente medico, disciplina medicina legale e fiscale ;

; 70 posti di dirigente medico, disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base ;

; 4 posti di dirigente medico, disciplina malattie infettive ;

; 7 posti di dirigente medico, disciplina geriatria ;

; 4 posti di dirigente medico, disciplina oftalmologia ;

; 8 posti, infine, di dirigente medico, disciplina cardiologia: i candidati a questa ultima posizione andranno inseriti nell’organico del Presidio Ospedaliero di Caltagirone.

Il bando scadrà alle 23:59 del prossimo 15 maggio 2022, trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso di concorso in Gazzetta Ufficiale. Per maggiori informazioni, si rimanda al bando.

Concorsi Sicilia: un posto in INAF Catania

L’altro bando di particolare interesse pubblicato in Gazzetta Ufficiale è senza dubbio quello relativo all’Istituto Nazionale di Astrofisica. La sede catanese, e più in particolare l’osservatorio astrofisico presente nel capoluogo etneo, è alla ricerca di un tecnologo di III livello, professionale, da inserire con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di tipo A nel settore tecnico-scientifico progettazione strumentazioni e/o impianti di ricerca dal titolo “System engineering ed AIV per il Mini-Array del progetto ASTRI”.

Anche in questo caso, il termine utile per inoltrare la propria candidatura è fissato alle 23:59 del prossimo 15 maggio 2022. Per ulteriori informazioni su requisiti e domanda, si rimanda al bando, presente in Gazzetta Ufficiale.