Stasera in Tv: in onda “Battiti Live” e “Una notte da leoni 2”

Cosa guardare stasera in tv? Ecco una serie di film e programmi da guardare comodamente sul divano per chi preferisce passare le serate d'inizio settimana in totale relax.

Robocop 1987 [Rai 4, ore 21:10]: In un prossimo futuro, la città di Detroit, antica culla della potenza industriale americana, è in preda al degrado e al crimine. La multinazionale OCP acquisisce il controllo delle forze dell’ordine e crea un cyborg che unisce parti meccaniche ed elettroniche al corpo di un poliziotto caduto in azione. Diretto da Paul Verhoeven, visionario maestro olandese al debutto a Hollywood, Robocop (1987) rielabora in chiave spettacolare e avvincente i temi classici della fiction cyberpunk: il rapporto tra uomo e macchina e la visione “distopica” di un futuro dominato da grandi aziende-stato. Tali temi sono qui declinati nel registro super-eroico dei classici comic books e con pungente piglio satirico. La crisi finanziaria della municipalità di Detroit e il perverso sensazionalismo dei media, descritto in alcuni gustosi interludi televisivi, sono oggi, del resto, non più profezia, ma evidente realtà.

Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica [Italia 1, ore 21:20]: Con Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis – Artisti della musica italiana e internazionale si esibiscono su un palco itinerante che tocca quattro porti del Mediterraneo.

Una notte da Leoni 2 [Canale 27, ore 21:10]: Il gruppo di amici formato da Phil, Stu, Alan e Doug parte per recarsi in Thailandia, dove si celebrerà il matrimonio di Stu. Visto come è andata con l’addio al celibato a Las Vegas (narrato nel precedente film), Stu si cautela e decide che i festeggiamenti culmineranno con un tranquillo brunch domenicale, rigorosamente separato dalla cerimonia. Ma ogni calcolo viene disatteso da un mix di eventi potentissimi.

Ex [Canale 9, ore 21:10]: Le storie di Sergio, psicologo divorziato, Filippo e Caterina appena separati, Luca e la moglie Loredana in fase di rottura, si intrecciano in questa commedia sugli amori finiti.