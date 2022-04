Stasera in TV: in onda “Ci vuole un fiore ” e “Invictus”

Il fine settimana è arrivato e la redazione vi consiglia dei film e dei programmi da non perdere questa sera in tv.

Ci vuole un fiore Italian Green Show [Rai 1, ore 21:25]: Il mondo dello spettacolo, del cinema e della musica si incontra col mondo della sostenibilità ambientale, per arricchire la serata ci saranno tanti ospiti, il programma è presentato da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini.

Io sono vendetta [Italia 1, ore 21:20]: Stanley, ingegnere disoccupato assiste all’uccisione della moglie Vivian in un parcheggio, Stanley è moralmente distrutto e non ha il minimo sostegno da parte delle forze dell’ordine, si rivolge allora a Dennis un suo amico, i due cercano di riprendere la situazione in mano.

Il domani tra di noi [Mediaset 20, ore 21:04]: Dopo un terribile incidente aereo due estranei sono costretti a collaborare, per sopravvivere contro delle strane forme di civiltà, i due affronteranno un lungo e tortuoso viaggio.

Invictus – L’invincibile [Iris, ore 21:00]: Dopo l’apartheid Nelson Mandela guida il Sudafrica, un evento sportivo ovvero la coppa del mondo di rugby, potrebbe cambiare il paese e riunire per la prima volta bianchi e neri.