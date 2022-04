Catania TU-GO, abbonamento a 20 euro al via da oggi: come richiederlo

Da oggi sarà possibile richiedere l'abbonamento integrato per bus e metro di Catania, a soli 20 euro l'anno: ecco come fare.

Da oggi, lunedì 4 aprile, per tutti gli interessati sarà possibile richiedere l’ormai celebre abbonamento integrato per bus, metro e parcheggi scambiatori da 20 euro l’anno

Si fa riferimento ad un progetto europeo per la mobilità integrata che ha come obiettivo principale quello di ridurre sensibilmente l’utilizzo dell’auto privata per muoversi in città. I protagonisti del progetto in questione sono AMTS e FCE, attori principali del trasporto pubblico urbano.

D’ora in poi si potrà usufruire, dunque, di un unico abbonamento annuale che permetterà di viaggiare su autobus e metro e accedere gratuitamente ai parcheggi scambiatori.

Come richiedere l’abbonamento

Per ottenere il nuovo abbonamento bisognerà seguire attentamente i seguenti passaggi:

tramite SPID o CIE, accedere alla piattaforma online “Catania Semplice” tramite il sito del Comune di Catania; dopo aver compilato un’apposita istanza, si otterrà il voucher a cura del Comune di Catania. Attenzione: all’istanza bisogna allegare una fototessera e una copia del documento di identità in corso di validità, in formato digitale. dissare online un appuntamento e recarsi presso l’ufficio abbonamenti di AMTS o FCE, presentando il voucher per poter acquistare l’abbonamento annuale integrato.

Si ricorda che i soggetti disabili con invalidità almeno del 67% potranno richiedere questo abbonamento gratuitamente, se residenti nel Comune di Catania. In questo caso, l’abbonamento riguarderà solo i servizi AMTS, escluso Alibus.

Cosa fare se si è già abbonati



Gli abbonati AMTS o FCE che hanno acquistato abbonamenti minimo di 6 mensilità nel 2020 o 6 mensilità nel 2021, avranno diritto di preselezione. Questo potrà essere esercitato entro i primi 10 giorni dall’apertura della piattaforma, utilizzando l’apposito link ed inserendo il numero di tessera.

In caso di abbonamento annuale in corso di validità, il nuovo abbonamento decorrerà dalla scadenza di quello attuale.

L’istanza potrà essere presentata contestualmente da tutti gli altri utenti: i voucher saranno rilasciati in ordine cronologico di richiesta fino ad esaurimento della disponibilità.

Abbonamento Disabili (solo per AMTS)

I soggetti con invalidità pari ad almeno il 67% potranno presentare l’istanza a partire dall’avvio sul portale “Catania Semplice”, allegando la documentazione comprovante i requisiti.

Le richieste saranno controllate da parte degli uffici comunali competenti ai fini dell’ammissibilità ed il rilascio del voucher. Ad esito del controllo, se positivo, verrà rilasciato il relativo biglietto.