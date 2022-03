Incidente questa mattina, intorno alle ore 11:00, in via Vittorio Emanuele. Un autobus si è scontrato con un’automobile che si stava immettendo su via Vittorio Emanuele da via Monsignor Ventimiglia.

Il pullman è rimasto danneggiato sul lato destro. Secondo le testimonianze, non ci sarebbero feriti, ma una lunga coda di auto si è creata dietro il bus, in via Vittorio Emanuele.