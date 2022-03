Santa Maria La Scala: trovato in mare il corpo di un 27enne

Ritrovato a Santa Maria La Scala il corpo di un giovane di 27 anni disperso da oggi pomeriggio.

Risultava disperso dalle 15:30 di oggi pomeriggio. Si tratta di un giovane di ventisette anni che si sarebbe immerso, insieme al fratello, nelle acque della frazione di Santa Maria La Scala. La guardia costiera di Catania si era subito attivata, dando il via alle ricerche e inviando una motovedetta e due battelli.

Il fratello del giovane, grazie all’aiuto di un passante, sarebbe riuscito a mettersi in salvo. Per il 27enne, invece, non c’è stato nulla da fare.