Concorsi Sicilia, nuove assunzioni nei Comuni: i bandi

Concorsi Sicilia: presso i vari Comuni dell'Isola sono state indette selezioni pubbliche per titoli ed esami. Le figure ricercate, le modalità di partecipazione.

Concorsi Sicilia: all’interno della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 marzo 2022 sono stati pubblicati una serie di bandi relativi a vari Comuni dell’Isola. Gli Enti locali territoriali rientrano nelle province di Messina e Catania ma riguardano anche l’isola di Favignana. Ecco nel dettaglio i posti messi a disposizione e le modalità di selezione.

Concorsi Sicilia: le offerte lavoro Catania

Per quanto riguarda il Catanese, i Comuni che offrono nuove opportunità lavorative sono: Nicolosi, San Giovanni la Punta e Santa Venerina.

Nicolosi : è indetta una selezione per titoli ed esami per l’assunzione di tre figure come agenti di Polizia municipale di categoria C1. L’avviso arriva per il fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il 2021 e per il triennio 2021/2023. Le domande saranno indirizzate al comune in questione tramite per o raccomandata.

: è indetta una selezione per titoli ed esami per l’assunzione di come agenti di Polizia municipale di categoria C1. L’avviso arriva per il fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il 2021 e per il triennio 2021/2023. Le domande saranno indirizzate al comune in questione tramite per o raccomandata. San Giovanni la Punta : è stato indetto un concorso pubblico per titolo ed esami per la copertura di un posto come istruttore direttivo di Polizia locale. La figura richiesta sarà assunta a tempo pieno e indeterminato nella categoria D1. Le domande di partecipazione potranno essere indirizzate direttamente al comune tramite indirizzo pec entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.

: è stato indetto un concorso pubblico per titolo ed esami per la copertura di come istruttore direttivo di Polizia locale. La figura richiesta sarà assunta a tempo pieno e indeterminato nella categoria D1. Le domande di partecipazione potranno essere indirizzate direttamente al comune tramite indirizzo pec entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. Santa Venerina: i bandi indetti dal Comune riguardano rispettivamente la selezione per titoli ed esami di un posto per assistente sociale e uno come operaio specializzato giardiniere. La figura di operaio sarà collocata nella categoria B3 a tempo pieno ed indeterminato; mentre l’assistente sociale sarà assunto a tempo indeterminato e parziale.

I bandi nel Messinese

Per il Comune di Messina, le opportunità lavorative aumentano con più posti messi a disposizione. Sono stati indetti due concorsi per la selezione a titoli ed esami: 8 posti saranno dedicati per assistenti sociali, mentre 66 per funzionari direttivi. Per entrambe le figure, l’assunzione è a tempo pieno e determinato. Anche per il Comune messinese, le domande verranno accettate solo tramite posta certificata.

Il Comune di Letojanni propone una selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato e part-time di due istruttori tecnico geometra a tempo determinato e part-time. I canditati ideali dovranno occuparsi di servizi e funzioni di raccolta e gestione informativa della popolazione e gestione delle altre funzioni di protezione civile. Le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre i 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

Il Comune di Favignana

Nel Libero Consorzio comunale di Trapani è stata indetta una selezione, per titoli e successiva prova orale, per l’assunzione con contratto a tempo parziale e determinato di 10 vigili stagionali per quattro mesi. Le istanze potranno essere presentate entro i 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.

Per conoscere ulteriori informazioni e tutte le scadenze si consiglia di consultare i testi integrali dei bandi citati.