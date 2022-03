ASP Catania assume: i bandi disponibili

ASP Catania assume: sono molti i bandi riportati dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Ci sono posti disponibili al Policlinico di Catania, a Messina e a Palermo.

ASP Catania assume: ci sono diversi bandi attivi per lavorare nelle aziende ospedaliere di tre importanti città, ossia Catania, Messina e Palermo. Nello specifico, anche il Policlinico di Catania sta cercando personale. Ecco le posizioni aperte, riportate nelle pagine della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ASP Catania assume: posti disponibili al Policlinico

Per l’azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Rodolico- S. Marco, l’ASP Catania assume diversi lavoratori per concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di diversi posti di dirigente medico per varie discipline. Precisamente, si cercano le seguenti figure professionali:

n. 1 posto di dirigente psicologo , disciplina di psicoterapia;

n. 1 posto di C.P.S. dietista ;

n. 3 posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica ;

n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione ;

; n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di endocrinologia.

Il bando integrale è reperibile nel sito istituzionale dell’azienda, successivamente alla pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al settore risorse umane, e-mail: a.moschella@ao-ve.it; santangelo@policlinico.unict.it.

Azienda ospedaliera Papardo

ASP Catania assume: anche l’azienda ospedaliera Papardo di Messina cerca personale ed in particolare sono disponibili:

n. 2 posti di dirigente medico di malattie apparato respiratorio ;

n. 3 posti vacanti di dirigente medico di oncologia.

È possibile consultare il bando completo sul sito aziendale www.aopapardo.it, nella sezione Amministrazione trasparente– Bandi di concorso. Inoltre, per informazioni aggiuntive è consigliabile rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane- Ufficio concorsi di questa azienda.

Policlinico di Palermo: le figure richieste

Anche a Palermo si è in cerca di figure professionali che possano lavorare nelle aziende ospedaliere. In particolare, nell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone, si sta facendo una selezione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria, per eventuali supplenze e/o sostituzioni delle seguenti professioni:

personale di tecnico di neurofisiopatologia ;

; personale di collaboratore professionale ortottista-assistente di oftalmologia ;

n. 1 posto di assistente tecnico.

Infine, anche l’azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia- Cervello cerca personale: sono disponibili infatti n. 16 posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione.