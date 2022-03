Vasco Rossi in tour in Sicilia: tappa unica nell’Isola

Inizia a maggio il Vasco Rossi Live Tour 2022. Solo una data disponibile tra Sicilia e Calabria: ecco quando e dove.

Dopo quattro anni dal suo ultimo concerto da record di incassi, Vasco Rossi torna in Sicilia. Il cantante farà un’unica tappa tra Sicilia e Calabria: si esibirà il 17 giugno 2022 allo Stadio Franco Scoglio a Messina. Il suo Live Tour 2022 avrà inizio a maggio a Trento fino alla fine del mese di giugno 2022.

I biglietti per molte date sono già sold out, mentre sono ancora disponibili per il concerto a Messina. A tal proposito, tra Centro e Nord Italia sono state aggiunte nuove date vista l’innumerevole richiesta di biglietti.

Vasco Rossi, noto come Vasco o con l’appellativo Blasco, è uno dei cantautori più famosi di tutta Italia. È un personaggio eclettico, fuori dalle righe, auto-definendosi “provocautore”. Dall’inizio della sua carriera, nel 1977, ha pubblicato 33 album: 17 in studio, 11 dal vivo e 5 raccolte ufficiali, oltre a due EP e un’opera audiovisiva. In totale, ha scritto 183 canzoni, insieme a numerosi testi e musiche per altri interpreti. Ha venduto quasi 40 milioni di dischi.